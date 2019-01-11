Спецпрокурор США проверяет украинцев, которые посетили инаугурацию Трампа

Другие украинцы, которые приехали в Вашингтон на инаугурацию, сказали, что прокуроры США задавали широкий круг вопросов.

Специальный советник ФБР Роберт Мюллер, расследующий вмешательство РФ в президентские выборы в США, предполагает, что некоторые из украинцев, которые посетили инаугурацию Дональда Трампа.

Об этом пишет УП со ссылкой на The New York Times.

Федеральная прокуратура расспрашивала свидетелей о том, как некоторые из украинцев получили доступ к событиям инаугурации, с кем они встречались во время своего пребывания в США, и что они обсуждали, включая вопросы о различных предложениях "мирных планов".

Как стало известно из непреднамеренно обнародованных данных об обвинениях бывшего главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта, следствие интересуется, не передавал ли россиянин Константин Килимник, которому Манафорт сообщал результаты соцопросов в США, эти данные двум украинским олигархам Сергею Левочкину и Ринату Ахметову.

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Левочкин, согласно списку гостей, присутствовал на Балу Свободы.

Американский консультант Сэм Паттен, который работал с Килимником, в конце августа признал себя виновным в получении 50 тысяч долларов от иностранца, которым по описанию был Левочкин, но в судебных документах назван лишь "выдающимся украинским олигархом", за покупку билетов на эксклюзивные инаугурационные мероприятия Трампа для него самого, Килимника и еще одного человека описаного только как "еще один украинец".

Другие украинцы, которые приехали в Вашингтон на инаугурацию, сказали, что прокуроры задавали широкий круг вопросов.

"Меня дважды допрашивало ФБР и Мюллер ", - сказал бывший нардеп от Радикальной партии Ляшка Андрей Артеменко, который прибыл на инаугурацию с целью предложить новой администрации США "мирный план" для Украины и России.

При этом Артеменко не посещал никаких мероприятий, на которые требовался входной билет.

Как пишет издание, присутствовавший на Балу украинский депутат Сергей Кивалов не ответил на запросы о комментариях о том, как он получил свои билеты. Другой депутат Борислав Береза, разместивший свою фотографию в смокинге на Балу, сказал, что он получил свои билеты бесплатно от кого-то, "связанного с Иллинойсом", отметив, что точно не помнит имя.