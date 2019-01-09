Манафорт обсуждал с Килимником "мирный план" по Украине

Манафорт и Килимник в 2016-м году обсуждали "украинский мирный план", связанный с российским вторжением в страну.

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа и экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорт обсуждал "мирный план" по Украине со связанным с российской разведкой украинцем Константином Килимником.

Об этом говорится в судебном представлении адвокатов Манафорта, которое должно быть частично засекречено, но из-за технической ошибки юристов стало публичным, передает CNN.

Согласно этим документам, Манафорт и Килимник в 2016-м году обсуждали "украинский мирный план", связанный с российским вторжением в страну. О деталях этого плана ничего не сообщается.

Кроме того, Манафорт делился с Килимником результатам соцопросов, связанных с президентской кампанией в США.

Представление адвокатов Манафорта также подтверждает, что он встречался с Килимником в Мадриде, когда работал в предвыборном штабе Трампа. Теперь известно о трех встречах Манафорта с Килимником во время президентской кампании.

Читайте такжеСпецпрокурор США Мюллер расскажет, о чем врал Манафорт

"Килимник уже давно подозревается в том, что он занимает центральное место в расследовании [спецпрокурора США Роберта] Мюллера относительно российского влияния на президентские выборы 2016 года. Разоблачение в судебном представлении, кажется, подтверждают это", - пишет CNN.

В феврале 2017 года соратник Пола Манафорта Константин Килимник в интервью Радио Свобода заявил, что он подробно информировал Манафорта о событиях в Украине во время президентской гонки в Соединенных Штатах. Также во время их разговоров речь шла о "мирном плане" по разрешению конфликта на Донбассе.

По словам Килимника, указанный план предусматривал возвращение в Украину Виктора Януковича как регионального лидера в Донецкой и Луганской областях.

Килимник также опровергал любые связи с российской разведкой, но сообщал, что общался относительно событий в Украине с Манафортом во время выборов президента США достаточно часто.