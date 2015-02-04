Рада сегодня планирует подать на российских чиновников в Гаагский суд (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также депутаты рассмотрят проект постановления о признании Украиной юрисдикции МУС в отношении ситуации, которая сложилась в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, что продолжается с 27 февраля 2014 года, и проведения на территории Украины международных преступлений (№ 1312).

Повесткой дня работы парламента также предусмотрено рассмотрение законопроекта о лишении экс-президента Украины Виктора Януковича звания президента Украины.

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Кроме того, будет рассматриваться проект постановления о заявлении Верховной Рады “Об обеспечении мира и стабильности на востоке Украины”.

Среди прочего, депутаты рассмотрят два законопроекта о ратификации международных соглашений относительно статуса Консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины, а также о создании совместной военной бригады Литвы, Польши и Украины.