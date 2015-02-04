"Самооборона Крыма" попыталась захватить Бахчисарайский потребсоюз, объединяющий более 100 предприятий

Здание райпо со 2 февраля блокирует крымская «самооборона», представители которой одеты в форму российского спецназа, пишет Крым.Реалии.

Пайщики предприятия фактически в одиночку пытаются остановить рейдерский захват. Полиция и местные власти предпочитают не вмешиваться в конфликт.

«В девять утра мне позвонила секретарь и сказала, что начался вооруженный захват нашего предприятия: возле входной двери стоят вооруженные люди в камуфляже и масках», – вспоминает глава Бахчисарайского районного потребительского сообщества Григорий Бурьянов события понедельника, 2 февраля.

Секретарю удалось забаррикадироваться в кабинете, а бойцы, как они представились, «крымской самообороны» заблокировали вход в здание и захватили второй этаж, на котором располагаются офисные помещения. Два микроавтобуса перегородили доступ к складским помещениям.

Читайте такжеВ Крыму российские силовики разогнали участников акции памяти Кузьмы СкрябинаКак рассказали пайщики, пока им удалось отбить попытку незаконно завладеть документами и финансовыми средствами предприятия.

Неоднократные обращения представителей предприятия в полицию не дали никакого результата. Городские и районные власти, несмотря на уведомление их пайщиками в телефонном режиме, также самоустранились от участия в решении проблемы.

«На вопрос: почему здесь находятся люди в спецформе, с нашивками «спецназ», вооруженные спецсредствами, и каков их правовой статус в этом вопросе – они не могут ничего объяснить. По последнему постановлению Госсовета, они являются общественной организацией «Народное ополчение». Они говорят: мы здесь для охраны общественного порядка. Но мы не приглашали эту общественную организацию нас охранять», – говорит Бурьянов.