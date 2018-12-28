РФ уже начала реализовывать сценарий вмешательства в избирательные процессы Украины и Молдовы – Порошенко

По словам главы Украинского государства, Россия пытается использовать современные информационные технологии для дискредитации руководства Украины и Молдовы.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательные процессы Украины и Молдовы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в Одесской области на церемонии открытия на украинском-молдавской границе обновленного пункта пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» с участием премьер-министра Молдовы Павла Филипа.

«Для Украины и Молдовы 2019 год является очень важным, принципиальные выборы в парламент Республики Молдова, являются президентские и парламентские выборы в Украине. К сожалению, РФ начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательные процессы», - заявил он, добавив, что это вмешательство осуществляется с помощью так называемой «пятой колонны», которая готова «немедленно бежать» и вести переговоры «на условиях капитуляции» с Россией.

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Порошенко подчеркнул, что Украина хочет мира, но мира на условиях международного права и национальных интересов Украины.

«Россия пытается использовать современные информационные технологии, в первую очередь для дискредитации руководства Украины и Молдовы. И последствия этой политики испытывает не только Украина и Молдова, но и большинство стран ЕС», - убежден глава Украинского государства.

«Что мы можем этому противопоставить? Только объединение, только твердое движение и Украины, и Молдовы в Евросоюз - это принципиальная позиция нашей политики, и этому способствует открытие в сотрудничестве с ЕС этого пункта пропуска», - резюмировал Порошенко.

Ранее сообщалось, что зафиксированы массовые попытки спецслужб РФ вмешаться в предстоящие выборы в Украине через соцсети.