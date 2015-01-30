Порошенко испытал прототип БТР «Дозор-Б» (фото)

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Боевая машина предназначена для транспортировки личного состава, перевозки грузов и установок различного вооружения легкого типа, средств связи и специального оборудования в условиях боевых действий. Предусмотрена возможность комплектации базовой модели в зависимости от потребностей - в машину общего назначения, бронеавтомобиль, бронетранспортер, машину радиационной и химической разведки, командирскую машину, разведывательно-дозорную машину, машину десанта, самоходный противотанково-ракетный комплекс, машину огневой поддержки (120-мм самоходный миномет), медицинский и полицейский автомобиль.

Читайте такжеЛьвовский бронетанковый завод будет выпускать легкие БТР "Дозор""Дозор-Б" - бронемашина украинского производства, за исключением некоторых комплектующих (дизельного двигателя). Машина имеет повышенную степень защиты от пуль калибра 7,62 и больших элементов, мин. Он также оснащен приборами наблюдения и спутниковой системой навигации. Мощность машины - 197 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 105 км\ч. Объем бака - 300 литров.