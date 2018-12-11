Насиров уже завтра собирается прибыть в главный офис ГФС (видео)

Окружной админсуд Киева сегодня восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы Украины.

Роман Насиров, которого суд восстановил в должности руководителя Государственной фискальной службы, уже завтра собирается явиться в здание ГФС и приступить к исполнению служебных обязанностей.

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Как сообщает канал ZIK, об этом в эфире телевизионной программы «Первые о главном. Комментарии» сообщил сам Насиров.

Отвечая на вопрос ведущей о том, можно ли его поздравить с восстановлением, Насиров сказал, что можно будет поздравить тогда, когда будут закрыты все открытые против него уголовные производства.

«Меня поздравлять еще рано. Это лишь один из шагов», – отметил Насиров.

Также чиновник отметил, что завтра его смогут увидеть в кабинете руководителя ГФС на Львовской площади, 8.

«Я как раз подъехал к Кабинету Министров, но уже все закрыто. Надеюсь, что завтра будут сделаны все соответствующие документы, и я смогу спокойно продолжить свою работу», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева 11 декабря возобновил Насирова на должности руководителя Государственной фискальной службы Украины.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко отметил, что Кабинет министров принял абсолютно законное решение об увольнении Романа Насирова с должности, и будет обжаловать судебное решение о его восстановлении.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминированы злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог - ст.ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УКУ.

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству убытков на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года - уволил с этой должности.