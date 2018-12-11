Правительство обжалует решение о восстановлении Насирова в должности главы ГФС

В Кабмине пока нет официального судебного решения о восстановлении Насирова в должности.

Кабинет министров принял абсолютно законное решение об увольнении Романа Насирова с должности руководителя Государственной фискальной службы, и будет обжаловать судебное решение о его восстановлении.

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Такое заявление сделал народный депутат, представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко.

Как отметил нардеп в Facebook, в правительстве пока нет официального судебного решения о восстановлению Насирова в должности главы ГФС.

«В то же время, правительство принял абсолютно законное решение об увольнении Насирова и, конечно, будет подавать апелляцию на решение о его восстановлении в должности», - отметил Денисенко.

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева 11 декабря восстановил Насирова в должности главы Государственной фискальной службы Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминировано злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог - ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УКУ.

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству убытков на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года -уволил с этой должности.