Черновецкий сходил в офис Партии регионов и не нуждается в поддержке коммунистов

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил уверенность в том, что его команда в Киевсовете после выборов увеличится в полтора раза. «Это даст мне возможность проводить решения, совершенно независимые от многих коррумпированных депутатов как Верховной Рады, так и местных советов», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

Он также сказал, что в его новой команде киевляне увидят новые лица.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ убежден, что в Киеве за время его пребывания на посту главы КГГА сделано много полезного, и он этим гордится. Также он сказал, что многое узнал за последние два года, и не только о хозяйстве, но и о политике. «От политики я в ужасе», - сказал он.

При этом мэр пообещал, что сделает все возможное, чтобы Киев не стал политическим плацдармом ни для одной политической партии, поскольку считает это неправильным.

На вопрос журналистов, в связи с чем он сегодня посещал офис Партии регионов, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что был сегодня не только там, и ему интересно, кто и что думает по поводу перевыборов в Киеве.

Он сказал, что не будет представителем какой-либо партии на выборах. «Я хозяйственник, вот и все», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Кроме того, комментируя голосование фракции КПУ в Верховной Раде по вопросу выборов в Киеве, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Если бы коммунисты меня поддержали, то я бы, наверное, не выдвигался на следующие выборы, потому что я правый по идеологии».