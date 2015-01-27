Польша может принять участие в миротворческой операции в Украине

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сегодня заявил глава подчиненного президенту Польши Бюро национальной безопасности (BBN) генерал Станислав Козей в эфире RMF FM.

Читайте такжеПольша не будет участвовать в вооруженном конфликте на Донбассе - премьер-министр"Нет таких намерений и планов. Если бы была какая-то миротворческая международная миссия под эгидой ООН или Европейского союза, то, конечно, будем в этом участвовать", - сказал он.

Генерал отметил, что в нынешних условиях Польша не может отправлять своих военных в Украину, поскольку это было бы нарушением национального законодательства. "Направление военных на войну не в союзнических целях, не в целях обороны союзника, не в целях обороны своей страны находится вне действующего законодательства", - сказал он, отметив, что это также создало бы дополнительные угрозы.

"Это не дело страха (перед Россией). Это дело определенной ответственности в заботе за собственную безопасность. Нет смысла рисковать, нет смысла делать то, что не принесет эффекта, но будет иметь огромные последствия в контексте угроз", - сказал польский генерал.

Он также отметил, что не видит "ни надобности, ни необходимости" отправлять польских военных в Украину, и добавил, что Украина не обращалась к Польше с просьбой отправить своих представителей для участия в какой-то международной миссии.