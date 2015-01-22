Кандидат в президенты Польши не исключает возможности введения своих солдат в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал кандидат в президенты от самой большой оппозиционной партии в Польше "Закон и справедливость" (PiS) Анджей Дуда в эфире польской радиостанции RMF FM.

"Польша могла бы оказать поддержку. Стоило бы об этом подумать", - сказал политик, отвечая на вопрос журналиста, отправил бы он в роли президента польских военных в Украину.

Он назвал это "серьезным решением", над которым "нужно хорошо подумать".

Политик также обратил внимание на то, что Польша является членом НАТО и, если бы подобное решение принималось на уровне Альянса, то его нужно было бы выполнять.

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Ранее на этой неделе один из соучредителей польского независимого профсоюзного движения "Солидарность" Збигнев Буяк заявил, что Польша должна отправить своих военных в Украину.

"Было бы фантастически, если бы польские солдаты воевали в Донецке. Тогда мы покажем, что строим глубокий, длительный и стратегический союз, который будет гарантией не только нашей безопасности, но Европы", - говорил он.

Политик отмечал, что в боях могут принимать участие военные создаваемой совместно Украиной, Польшей и Литвой бригады УкрПолЛитБриг.

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"Если сосед ведет войну с нашим общим врагом, смертельным врагом, тогда нужно помочь соседу", - отмечал он.

Как сообщал УНИАН, очередные президентские выборы в Польше состоятся летом этого года.