Порошенко и Коморовский проведут встречу 27 января

Об этом сообщает пресс-служба главы государства..

Президент Коморовский заверил украинского коллегу в поддержке, а также выразил соболезнования в связи с трагедией в Мариуполе.

"Петр Порошенко и Бронислав Коморовский договорились о двусторонней встрече во вторник, 27 января, после церемонии памяти семидесятой годовщины освобождения нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау", - говорится в сообщении.

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Кроме того, собеседники скоординировалипозиции накануне Совета ЕС на уровне глав МИД, который пройдет 29 января в Брюсселе. В этом контексте Порошенко отметил, что атака на Мариуполь – это террористический акт так же, как иатаки на автобус под Волновахой и троллейбус в Донецке, а также сбивание гражданского самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний. Он призвал Польшу способствовать в формировании единой позиции ЕС и его солидарности с Украиной.