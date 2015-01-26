У Лаврова анонсировали встречу «представителей Украины, Донецка и Луганска»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«По нашим данным, в ближайшие же дни должны встретиться представители Украины и Донецка и Луганска», - сказал Карасин.

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По его словам, «наша задача — максимально быстро способствовать тому, чтобы состоялась встреча представителей Киева и Донецка и Луганска, то есть состоялся тот самый разговор, о котором все начали говорить еще с апрельского Женевского заявления, когда собирался «женевский формат».

Карасин считает, что такая встреча является «главным условием продвижения вперед» в разрешении конфликта на Донбассе.

Кроме того, он заявил, что РФ готова участвовать в переговорах любых форматов, которые будут способствовать урегулированию ситуации в Украине.

«Мы готовы участвовать в любых форматах, которые будут продвигать дело урегулирования вперед», - сказал Карасин.

Он предположил, что необходимо «сочетать работу контактной группы с возможными международными форматами», в которых РФ готова участвовать.

В то же время Карасин заявил, что после консультаций Киева с Вашингтоном ситуация в Украине зачастую обостряется.

«Американцы уже давно дают свои советы и Порошенко, и Яценюку. Вице-президент Байден еженедельно, если не ежедневно, ведет разговоры с киевскими руководителями. Как правило, после этих разговоров наступает ожесточение, наступает новое кровопролитие», — сказал он.