Генсек НАТО на фоне морской агрессии РФ рассказал о "решительной помощи Украине"

Столтенберг констатировал, что Украина не является членом Альянса, но НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет продолжать оказывать помощь Украине, в том числе в модернизации Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-подхода перед началом заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО в Брюсселе.

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Отвечая на вопрос, может ли Украина ожидать помощи от НАТО, если произойдет открытое нападение со стороны РФ, он сказал, что «все страны НАТО оказывают решительную политическую и практическую помощь Украине».

При этом Столтенберг констатировал, что Украина не является членом Альянса, но НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Мы призываем Россию освободить моряков и корабли, которые были захвачены. Страны НАТО также будут продолжать помогать осуществлять модернизацию Вооруженных сил Украины», - отметил генсек.

Он отметил, что НАТО помогает Украине в рамках различных целевых фондов в сферах командования и военного управления, кибербезопасности и помогает модернизировать Военно-морские силы Украины.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".