"Урядовый курьер" опубликовал указ о военном положении
10:45, 28 ноября 2018Политика
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Военное положение вводится в 10 областях Украины.
Рада проголосовала за военное положение 26 ноября / Фото УНИАН
Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения на 30 суток опубликован в газете "Урядовый курьер".
Им вводится в действие решение Совета национальной безопасности Украины о военном положении с 14:00 26 ноября на 30 дней - до 14:00 26 декабря 2018 года.
Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. За данное решение проголосовали 276 народных депутатов.
Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.
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