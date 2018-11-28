"Урядовый курьер" опубликовал указ о военном положении

Военное положение вводится в 10 областях Украины.

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения на 30 суток опубликован в газете "Урядовый курьер".

Им вводится в действие решение Совета национальной безопасности Украины о военном положении с 14:00 26 ноября на 30 дней - до 14:00 26 декабря 2018 года.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. За данное решение проголосовали 276 народных депутатов.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.