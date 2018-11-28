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"Урядовый курьер" опубликовал указ о военном положении

10:45, 28 ноября 2018
Политика
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Рада проголосовала за военное положение 26 ноября / Фото УНИАН

Им вводится в действие решение Совета национальной безопасности Украины о военном положении с 14:00 26 ноября на 30 дней - до 14:00 26 декабря 2018 года.

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. За данное решение проголосовали 276 народных депутатов.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.

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Новость в сюжете: Введение военного положения в Украине
Теги: #Порошенко#указ#военное положение