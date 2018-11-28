Председатель Верховной Рады подписал закон о военном положении в Украине

Закон направлен на подпись президенту.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине".

Об этом говорится на странице закона на сайте парламента.

Парубий направил этот закон на подпись президенту Петру Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. За это решение проголосовали 276 народных депутатов.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.