В части Украины не состоятся местные выборы из-за введения военного положения - Айвазовская

"Соответственно, вопрос остается лишь в том, каким образом избирательный процесс будет возобновлен, повторно объявлен в этих общинах, когда пройдут 30 дней действия военного положения", - добавила она.

Выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов, назначенные на 23 декабря в областях, где введено военное положение, не состоятся.

Об этом сообщила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в Facebook.

"Выборы в ОТГ, назначенные на 23 декабря в областях, где будет применяться правовой режим военного положения, состояться не смогут. Статья 19 ЗУ "О правовом режиме военного положения" прямо запрещает проведение выборов, референдумов, забастовок, митингов и изменений к Конституции. Такая логика военного времени, что при этом режиме не могут использовать конкретные демократические механизмы. Соответственно, вопрос остается лишь в том, каким образом избирательный процесс будет возобновлен, повторно объявлен в этих общинах, когда пройдут 30 дней действия военного положения. ЦИК должна дать на это четкий и недвусмысленный ответ" - написала она.

Читайте такжеРада согласилась ввести военное положение в некоторых областях Украины на 30 дней

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в 10 областях Украины будет действовать до 26 декабря.