По словам президента, военное положение в ряде областей продлится ровно 30 дней.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в 10 областях Украины будет действовать до 26 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

«Закон, где утвержден указ президента, который мной был внесен, дает 30 дней. Согласно закону, срок действия будет прекращен 26 декабря», - заявил он.

«Когда я делал обращение, там была другая дата, а сейчас уже дата стояла 26 ноября, поэтому вступил в силу режим военного положения с 26 числа», - добавил глава государства.

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Сегодня, 27 ноября, секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов сообщил, что дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада - 26 ноября 14:00.

Согласно информации председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней будет опубликован 28 ноября в парламентской газете "Голос Украины".