Глава украинской делегации в ПАСЕ: РФ сама себя загнала в ловушку

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий для отпора вооруженной агрессии.

Украинские дипломаты находятся в постоянном контакте с иностранными партнерами.

Об этом на своей странице в сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Друзья, прошу, не тегайте сейчас, не бомбите вопросами, все ли пропало. Мы с коллегами сейчас работаем в постоянном контакте с иностранными партнерами. Но, верьте: мы победим, а РФ сама себя загнала в ловушку. Слава Украине!», – говорится в сообщении.

Друзья, прошу, не тегайте сейчас, не бомбуйте вопросами или все пропало. Мы с коллегами сейчас работаем в постоянном контакте с иностранными партнерами. Но, верьте: мы победим, а РФ сама себя загнала в ловушку. Слава Украине! — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 26 ноября 2018 г.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, что "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее согласно международным нормам, однако пограничный корабль РФ "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир – вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания до пункта постоянного базирования, на расстоянии около 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 км на юго-восток от Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шестерых украинских военнослужащих ранили, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий для отпора вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созывает внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16.00.