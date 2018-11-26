У Порошенко объяснили некоторые пункты введения военного положения

Советник президента Юрий Бирюков озвучил некоторые пункты введения военного положения в Украине.

Рассматривается введение военного положения на всей территории Украины, а не на отдельных территориях.

Об этом сообщил советник президента Юрий Бирюков в эфире телеканала "Прямой", передает "Лига".

По его словам, рассматривается также мобилизация ресурсов государства для помощи армии. В случае введения военного положения не будут применены все нормы, ограничения и запреты, предусмотренные законом, уточнил он.

Например, в принудительной трудовой повинности, по словам Бирюкова, сейчас нет необходимости, как и в ограничении свободы слова.

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"Мало кто догадывается и знает, что вот сейчас военные перевозки на железной дороге не стоят в приоритете. Не единичные случаи, когда военные подразделения по несколько дней ждут от "Укрзализныци" банальных вагонов. Военное положение ставит в приоритет военные перевозки," – пояснил он.

Бирюков у себя в Facebook подчеркнул, что "это вынужденный шаг, который всячески старались избежать с 2014 года.

"Введение режима военного положения - шаг тяжелый и чреватый, требующий ювелирного подхода. На него решились. Нужно ли нам сейчас внутренне мобилизоваться? Да. Нужно ли нам отменить выборы - категорически нет", - уточнил Бирюков.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако пограничный корабль РФ «Дон», вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

По информации начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, не получив до 17:00 информацию о возможности прохода через пролив, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования - в Одессу. "При проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 километров юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение", - рассказал Муженко. Шесть украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации у Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.