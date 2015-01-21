В штабе АТО не советуют боевикам штурмовать Авдеевку и Дебальцево (карта АТО)

В штабе антитеррористической операции не советуют боевикам пытаться штурмовать Авдеевку и Дебальцево.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко, комментируя заявление террористов о планах захватить сегодня эти населенные пункты.

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"Боевики постоянно что-то заявляют... Дай Бог, теленку нашему волка съесть. Ничего у них не выйдет. Наши военные получили подкрепление, не ведут наступательных действий, но дают при необходимости мощный ответ", - сказал Лысенко.

Карта АТО в полном размере.