Боевики объявили о планах захватить Пески и Авдеевку

Об этом сообщает российский ресурс РИА Новости.

"Как и говорил глава республики (главарь "ДНР" Александр Захарченко - ред.), Пески уже к исходу дня мы должны полностью контролировать, также он называл окраины Авдеевки", - заявил один из командиров террористов Эдуард Басурин.

Читайте такжеЗащитники донецкого аэропорта и 31-ого блокпоста получили подкрепление - МинобороныРанее боевики заявляли, что перемирие нарушила Украина, и что они уже захватили Пески и донецкий аэропорт.

Российско-террористические войска значительно активизировали боевые действия после Рождества. Количество обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов возросло приблизительно в десять раз - до 100 в день.

После этого бандформирования атаковали донецкий аеропорт и блокпосты на Бахмутской трассе, где сейчас продолжаются тяжелые бои.

После активизации боевиков погибли уже десятки мирных жителей Донецкой и Луганской областей как на подконтрольной Украине территории, так и в оккупированных районах.