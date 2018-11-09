События недели: версия читателей УНИАН – убийство Гандзюк, истерика Луценко в Раде и новые законы о растаможке «евроблях»

На этой неделе наши читатели активно следили за историей вокруг активистки Екатерины Гандзюк, которая, после четырех месяцев лечения (в июле в Херсоне на девушку было совершено покушение, ее облили серной кислотой) скончалась в столичной больнице. 7 ноября ее похоронили на кладбище в поселке Геологов вблизи Херсона.

После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, на статью «Законченное убийство». Кроме того, в МВД заявили о выполнении полицией всех необходимых следственных действий по ее делу и передаче уголовного производства в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления. По информации генпрокурора Юрия Луценко, правоохранители проверяют 12 человек на причастность к заказу убийства активистки, но из этих 12 основных подозреваемых – трое.

А 5 ноября в СМИ появилась информация, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Сергею Торбину якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Николая Паламарчука.

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Дом Игоря Павловского тут же «оккупировали» представители националистической организации С14, которые жгли возле него файеры и разрисовали забор угрожающими надписями. В свою очередь, Паламарчук назвал обвинения «бредом» и заявил, что готов подать в суд на журналистов, распространивших эту информацию. О нанесении ущерба следствию распространением такой информации заговорил и генпрокурор Юрий Луценко.

Как бы там ни было, все время, пока Екатерина Гандзюк находилась в больнице, основную активность в расследовании ее дела проявляли другие активисты и друзья девушки. Именно они требовали выяснить, кто же заказал Катю Гандзюк. Исполнители - это хорошо, но эти «шестерки» мало кому интересны – их «сливают» первыми.

А вот комментарии и сочувственные речи политиков всплыли только после смерти Екатерины…

К примеру, Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в ее гибели. А позже, со ссылкой на информацию правоохранительных органов, заявил, что убийство активистки Екатерины Гандзюк уже в значительной мере раскрыто, поскольку найден убийца, помощники, задержан организатор. Порошенко даже пригрозил им пожизненным лишением свободы.

Не отставал от президента и премьер. Гройсман тоже заявил, что виновные обязательно должны быть наказаны.

К отечественным политикам присоединились и зарубежные чиновники. Еврокомиссар Йоханнес Хан заявил о неприемлемости нападений на общественных активистов. Кстати, только за два последних года на общественных активистов в Украине было совершено около 55 нападений. И это - только известных. Такое сложно вспомнить даже при президенстве Януковича.

А США, Великобритания, Канада, Германия призвали украинские власти привлечь виновных к ответственности.

Подключилась к процессу и Верховная Рада. Депутаты договорились о создании Временной следственной комиссии (ВСК) для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Однако состав комиссии вызвал вопросы. В частности, уже прозвучали требования исключить из ее состава Антона Геращенко, которого в народе уже успели окрестить «сливным бачком» МВД.

Адвокат Гандзюк Евгения Закревская подала обращение в ВСК об исключении его из комиссии. В заявлении говорится, что Гандзюк «считала, что работники правоохранительных органов, осуществляющие расследование по ее делу, незаконно предоставляли информацию относительно хода следствия Геращенко с целью введения общества в заблуждение, сокрытия заказчиков нападения на нее, а также формирования выгодного для Национальной полиции общественного мнения». По словам Закревской, некоторая информация, которую распространял Геращенко, не была известна ни потерпевшей, ни ее адвокатам. В связи с этим уже направлены заявления в прокуратуру и Нацполицию относительно незаконного разглашения следователями сведений досудебного расследования.

Убийство Гандзюк многие начали сравнивать с убийством Гонгадзе, событиями во Врадиевке и другими резонансными делами. И многим такие сравнения не нравятся. Ведь в том же деле Гонгадзе заказчик до сих пор не наказан. Хотя, вроде, все его знают. Как будет с делом Гандзюк? Пожалуй, это зависит от всех неравнодушных. И неважно, это друзья, просто активные граждане, журналисты или политики…

К слову, о последних. Во время отчета о ходе расследования дела Гандзюк в Верховной Раде генпрокурор Юрий Луценко зачем-то включил режим «истерички»: поскандалил с депутатами из фракции «Самопомощь» («диарея мозга», «шайка мерзавцев», «бездари», «недоросли» - только малая толика выражений, которыми генпрокурор попотчевал депутатов), возмутился «пиаром на крови», развернувшемся вокруг дела Гандзюк, отметил, что считал следствие по делу эффективным и заявил, что создание ВСК вряд ли чем-то поможет. Напоследок, даже заявил, что уходит в отставку. А после рейтингового голосования за отставку (никчемного фарса в исполнении депутатского корпуса), набравшего, впрочем, всего 38 голосов, бросил парламентариям самое обидное – «отсоси!».

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Правда, позже Луценко сделал вид, что осознал свою неправоту и заявил, что жалеет о своих высказываниях в парламенте. В искренность не верю, но попытку засчитать можно.

Кстати, после «рейтингового» голосования за отставку генпрокурора, пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган написала у себя в соцсети, что «запомнит эти имена». Сам же Луценко назвал 38 голосов «вотумом доверия», и вновь повторил, что создание парламентской ВСК по расследованию убийства Екатерины Гандзюк – это пиар в борьбе за власть. Хотя, кто бы говорил. Ведь едва ли не каждое резонансное преступление в Украине все руководители силовых органов тут же спешат взять «под личный контроль». Только вот толку от этого – не особо. Зато, чем не пиар? Сколько там Юрий Витальевич дел уже лично контролирует?

О пиаре может свидетельствовать и тот факт, что заявление о своей отставке генпрокурор передал президенту на утверждение только на следующий день после громкого заявления об уходе с трибуны Рады. А позже заявил, что Порошенко это решение воспринял негативно. «Я с президентом имел острый разговор, он не воспринял моего шага. Он узнал обо всем за пять минут до моего захода в Верховную Раду. Тем не менее, я сказал, что это мое принципиальное решение», - рассказал Луценко в эфире программы «Право на власть» на телеканале 1+1.

Не говоря уже о том, что «рейтинговое» голосование было, в результате, использовано АП для отказа генпрокурору в отставке. «Президент вернул заявление генпрокурору ввиду того, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов при рейтинговом голосовании) и перед ним стоят важные задачи», - отметили в АП. И чем же это не пиар?

Также на этой неделе наших читателей интересовали новости о том, что народные депутаты все-таки пошли на некоторые уступки «евробляхерам» и приняли два закона о растаможивании автомобилей на еврономерах (еще за день до голосования, в среду, 7 ноября, «евробляхеры» провели акции протеста, заблокировав центр Киева).

Проблема «блях» существует давно, и с каждым годом количество таких машин увеличивается. В феврале ГФС сообщала, что в Украине находится почти 425,4 тыс транспортных средств с иностранной регистрацией, из которых более 246,4 тыс - с нарушением срока пребывания.

Первый принятый Радой закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

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Также вводится граничный коэффициент возраста автомобиля, составляющий 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

Также предусматривается использование понижающего коэффициента 0,5 при расчете ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто (так называемых «евроблях»), если она будет произведена в течение первых 30 дней со дня вступления в силу закона. Ранее ввезенные автомобили с еврономерами можно будет перевести в режим импорта, если будет уплачен штраф в размере 8500 грн.

Но это еще не все. Верховная Рада также приняла закон, предусматривающий, что если «бляха» ввозится в Украину в режиме транзита или временного ввоза, ее нельзя передать во владение, пользование или распоряжение другим лицам. Также запрещается использование такой машины в предпринимательской деятельности или для получения дохода. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 34 тыс грн.

Первая фиксация указанных нарушений работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс грн, повторная фиксация - 17 тыс грн, лишение права управления на год и изъятие авто. Также, увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита. За превышение срока от 10 до 20 суток устанавливается штраф в размере 8 500 гривен, от 20 до 30 суток - 85 000 гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортного средства) - 170 000 гривен или его конфискация по решению суда.

Но уступки парламентариев не удовлетворили митингующих под Радой. В организации «АвтоЕвроСила» раскритиковали депутатские решения и анонсировали всеукраинскую акцию протеста. По мнению активистов, закон по растаможке был принят «с правками автоолигархов, против народа».

Для больше убедительности, лидер организации «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич сжег свой Range Rover. Мол, обещал, если депутаты не внесут в закон правки, которые требуют активисты, автомобиль будет сожжен. И выполнил свое обещание.

Впрочем, помимо сторонников «АвтоЕвроСилы», в стране полно и противников «евроблях». Небольшой опрос среди наших читателей продемонстрировал, что 56% из них считают владельцев автомобилей с иностранной регистрацией «нахлебниками» и нарушителями закона, а также теми, кто уклоняется от уплаты налогов. Поддерживают владельцев «евроблях», согласно опросу, 39% читателей УНИАН. Они убеждены, что в Украине нужно требовать дешевого растаможивания, чтобы цены были, «как в Европе».

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Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко нашел плюсы и минусы в принятых парламентом законах. По его словам, эти законы – плюс для «бляхеров», поскольку они позволяют растаможить любое б/у авто (не зависимо от его состояния, в т.ч. экологических требований) по сниженному акцизу. Не повезло тем, кто делает на «бляхах» деньги - организаторов бляхобизнеса и собственников "литовских фирм", которые зарабатывали на поставках автомобилей на еврономерах в Украину. Поэтому, считает Назаренко, они будут лоббировать ветирование этих законов, чтобы не потерять налаженный бизнес и прикормленных клиентов.

Но что реально негативного – Украина рискует превратиться в свалку автохлама.

Впрочем, праздновать или грустить все-таки еще рановато - принятые Верховной Радой законы по растаможке еще должен будет подписать президент Петр Порошенко. А может и ветировать…

На этой неделе также произошли другие события, которые заинтересовали наших читателей в меньше степени. Так, странный «секс-скандал» разгорелся вокруг студентки Натальи Бурейко и чиновника МВД - замначальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко, с которым она познакомилась в мессенджере Tinder. Девушка обвинила его в домогательствах и угрозах. В ответ Варченко назвал это «чудовищной информационной атакой».

Чиновник заявил, что провокация может быть связана с тем, что его гражданская жена Ольга Варченко занимает пост первого заместителя Главы Госбюро расследований. Также Варченко подал рапорт для служебного расследования, попросив полицию проверить его «сексуальные домогательства». А журналистам заявил, что о существовании девушки до появления ее обвинений знать не знал.

Тем временем, Наталья Бурейко подала на Варченко заявление в прокуратуру и заявила, что из-за угроз и преследования была вынуждена покинуть общежитие. Также, по ее словам, из-за пережитого стресса у нее ухудшилось здоровье.

По этому заявлению было возбуждено уголовное производство. Досудебное расследование поручено Управлению СБУ в Киеве и Киевской области, а прокуратура столицы будет осуществлять процессуальное руководство.

Однако после всех этих событий Наталия Бурейко внезапно заявила, что ей угрожал… не Александр Варченко, а неизвестные с целью его дискредитации. «Мне очень стыдно. Я, Бурейко Наталья, написала публикацию об угрозах со стороны Александра Варченко в социальной сети Facebook, не разобравшись в ситуации и не отдавая себе отчет в своих действиях. Я хотела защитить себя, но нанесла своими действиями вред другим людям. Я не имела на то реальных оснований и какого-либо морального права. Я не имела никаких оснований считать, что мне угрожал именно Александр Варченко, а не кто-то другой», - заявила студентка.

После этого все публикации, в которых она обвиняла Варченко, были удалены с ее страницы.

Однако в прокуратуре заявили, что сообщение студентки в соцсети с извинениями не является основанием для закрытия уголовного производства по ее заявлению. Также там уточнили, что процессуальное руководство расследованием этого дела осуществляет военная прокуратура.

Вообще, ситуация выглядит довольно странно. И, честно говоря, не имея материалов экспертиз – любая версия может быть абсолютно правдива. Если предположить, что это действительно провокация и Варченко никогда не регистрировался в «Тиндере» и не общался с Бурейко, инцидент становится очень интересным кейсом с точки зрения политтехнологий. В принципе ничего нового здесь нет – «сливом» фейковых или оригинальных сообщений из мессенджеров или электронной почты никого не удивишь. Вопрос только в целях. В нашем случае подставлять Варченко (если это действительно так) имеет смысл либо для того, чтобы повлиять на его жену в ДБР (о чем он сам и говорит), либо, чтобы создать прецедент, после которого все последующие подобные истории уже будут восприниматься обществом более критично. Таким образом, можно частично нивелировать настоящий компромат на кого-то, если он все-таки в будущем «всплывет».

Также на этой неделе аудитория мало заинтересовалась новостями о новых санкциях США против России - управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки ввело новые финансовые санкции против трех физических лиц и девяти компаний в связи с ситуацией в оккупированных Россией Крыму и на Донбассе.

В частности, под санкции попали так называемый «заместитель министра МГБ ЛНР» Александр Басов, офицер ФСБ Андрей Сушко и бывший начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил РФ Владимир Зарицкий.

В своем обосновании введенных санкций в США отметили, что Александр Басов и «МГБ ЛНР» включены в санкционный список, поскольку ответственны за нарушение прав человека на оккупированной части Луганщины. А Андрей Сушко попал под санкции, поскольку ответственен за приказы, которые серьезно нарушили права человека, в частности, за похищение крымскотатарского активиста, выступавшего против оккупации Крыма Россией. Мужчину пытали электрошокером, душили и били.

Бывший начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил РФ Владимир Зарицкий попал под санкции за деятельность в Крыму. Он является основателем и владельцем ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», которая тоже попала под санкции. Эта компания, после незаконной приватизации оккупационными властями, без согласия Украины, приобрела за 24 млн долларов три гостиничных комплекса – «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», которые также внесены в санкционный список.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал новые санкции США против России: «Четкий сигнал - все, кто причастен к преступной оккупации украинского полуострова и гибридной агрессии на Донбассе, не избегут ответственности. Думаю, что и наши другие партнеры должны были бы последовать этому примеру».

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Но санкции из-за агрессии в Украине не единственное, что грозит России. Госдепартамент США сообщил Конгрессу о несоблюдении Россией положений закона о запрете военного применения химического оружия от 1991 года. Это означает начало процесса введения второго пакета санкций против России как реакции США на отравление в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии (первый пакет ограничений был введен в конце августа 2018 года). Второй пакет подразумевает, в частности, запрет для американских банков на предоставление кредитов правительству России, если это не кредиты на покупку продуктов питания или сельскохозяйственной продукции; практически полный запрет на взаимную торговлю (исключение составляет экспорт из США товаров сельскохозяйственного сектора); ограничение или заморозку дипломатических отношений между США и правительством России, а также запрет на авиаперелеты компаниям, которые контролируются правительством страны (под эту норму, кстати, подпадает «Аэрофлот»); и введение персональных санкций против людей, участвовавших в распространении химического оружия.

Параллельно с этим, в Конгрессе США рассматривается и законопроект, который его авторы окрестили «санкциями из ада». В экономической части документа содержится запрет на операции и замораживание активов в США семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе «Сбербанка», ВТБ, ВЭБа и «Промсвязьбанка». На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.

Какие именно ограничения введет Вашингтон против Кремля, сейчас решается в высоких кабинетах. Также пока не известно, когда это случится.

В этом контексте интересна и еще одна новость: организаторы ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) не пригласили на мероприятие троих российских бизнесменов, которые находятся под санкциями США. По данным источников, фактически отстранены от участия в мероприятии глава ВТБ Андрей Костин, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг и совладелец Rusal Олег Дерипаска. Отмечается, что это решение фактически поставило крест на визите на этот форум и президента РФ Владимира Путина.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Александр Топчий