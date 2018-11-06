Луценко заявил о своей отставке

Генпрокурор хочет, чтобы вопрос его отставки рассмотрели в Верховной Раде.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении уйти в отставку на фоне резонанса, вызванного смертью Екатерины Гандзюк.

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Как передает корреспондент УНИАН, в ходе выступления перед Верховной Радой Луценко возмутился "пиаром на крови", развернувшемся вокруг дела Гандзюк. Он также отметил, что считал следствие по делу эффективным.

"Я не представляю, что может делать ВСК при неоконченном следствии, кроме того, прокурор не позволит получить любому члену ВСК доступа к данным дела. Вчерашняя утечка информации подорвала успешность деятельности следствия. Я понимаю, что организаторам ВСК нужен не результат, а пиар при борьбе за власть», - отметил генпрокурор.

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе», - заявил он, выступая перед Верховной Радой.

Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

В пределах полномочий полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 осмотров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека.

4 ноября Гандзюк после длительного лечения скончалась.

5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ.

Ранее правозащитные и общественные организации обнародовали открытое обращение с требованием публичного отчета о расследовании дела Гандзюк. Они требуют отставки генпрокурора Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.