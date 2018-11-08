Адвокат Гандзюк подала обращение в ВСК относительно исключения из комиссии Геращенко

Адвокат утверждает, что разглашением информации о расследовании Геращенко пытался поднять авторитет органов следствия.

Адвокат херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в результате нападения на нее с кислотой, Евгения Закревская подала обращение во Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов об исключении из комиссий нардепа Антона Геращенко.

Заявление на своей странице в Facebook опубликовал адвокат Маси Найем.

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В заявлении говорится, что Гандзюк "считала, что работники правоохранительных органов, осуществляющие расследование по ее делу, незаконно предоставляли информацию относительно хода следствия Геращенко с целью введения общества в заблуждение, сокрытия заказчиков нападения на нее, а также формирования выгодного для Национальной полиции общественного мнения".

В частности, речь идет о разглашении нардепом информации относительно задержания Николая Новикова, которого 19 суток держали под стражей, после чего дело против него закрыли, поскольку он имел алиби.

"Разглашая подобную информацию, Геращенко пытался поднять авторитет органов следствия, которые на самом деле задержали невиновного человека", - отмечает Закревская.

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Также она написала, что некоторая информация, которую распространял Геращенко, не была известна ни потерпевшей, ни ее адвокатам. В связи с этим уже направлены заявления в прокуратуру и Нацполицию относительно незаконного разглашения следователями сведений досудебного расследования.

"Учитывая основную цель и задачи ВСК, включение в ее состав народного депутата Геращенко является недопустимым и сделает невозможным достижение поставленной комиссией цели", - говорится в заявлении.

В связи с выше перечисленными фактами, Закревская обратилась к ВСК, партии "Народный фронт", которую нардеп представляет в комиссии, и самому Геращенко с призывом исключения его из комиссии.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Верховная Рада Украины приняла постановление "Об образовании Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов".

Постановлением предусмотрено, что в состав комиссии должны войти от фракции «БПП» Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа Найем, Максим Саврасов, Василий Яницкий, от фракции «Народный фронт» Игорь Алексеев, Сергей Высоцкий, Антон Геращенко, от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Павленко и Дмитрий Шпенов, от фракции «Самопомич» Елена Сотник, от фракции «Батькивщина» Игорь Луценко, от фракции Радикальной партии - Игорь Мосийчук, от группы партии «Возрождение» Андрей Шипко, от группы «Воля народа» Евгений Рыбчинский и от внефракционных — Ирина Геращенко и Остап Еднак. Возглавил комиссию внефракционный нардеп Борислав Береза.