"Я не имела права": студентка Бурейко извинилась за обвинение чиновника МВД в домогательствах и преследовании

Также на странице студентки в Facebook удалены все публикации, в которых она обвиняла чиновника.

Студентка Наталия Бурейко заявила, что ей угрожал не заместитель начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко, а неизвестные с целью его дискредитации.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мне очень стыдно. Я, Бурейко Наталья, написала публикацию об угрозах со стороны Александра Варченко в социальной сети Facebook, не разобравшись в ситуации и не отдавая себе отчет в своих действиях. Я хотела защитить себя, но нанесла своими действиями вред другим людям. Я не имела на то реальных оснований и какого-либо морального права. Я не имела никаких оснований считать, что мне угрожал именно Александр Варченко, а не кто-то другой", - заявила студентка.

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Бурейко также написала, что стала "жертвой циничной провокации против Александра и его супруги".

Студентка отметила, что ей угрожали из фальшивого аккаунта от имени Варченко.

"Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований", - написала она и попросила извинения у Варченко и его супруги.

«Александр Варченко и его гражданская супруга являются порядочными людьми. Мне очень стыдно, что я стала жертвой мошенников и невольно приняла участие в этой грязной информационной кампании», - написала Бурейко.

Также на странице студентки в Facebook удалены все публикации, в которых она обвиняла Варченко.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября студентка Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Бурейко опубликовала в Facebook пост, в котором заявила о якобы домогательствах и угрозах со стороны Варченко, с которым познакомилась в мессенджере Tinder. Девушка заявила, что вынуждена обратиться за помощью.

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«...Сначала он казался галантным мужчиной и джентльменом, осыпал комплиментами и присылал открытки, хвастался своими связями и положением в обществе», - отметила она.

«Потом начал навязчиво и агрессивно настаивать на сближении, за которое обещал меня «озолотить». После того как я отказалась и дала понять, что дальнейшее общение нежелательно, Александр начал писать оскорбления и угрожать мне расправой, писать, что я его собственность, я никто, что он может делать со мной все, что достанет меня везде. Все бы это было похоже на угрозы в интернете от обиженного человека, но они не прекратились», - написала студентка.

Она также утверждала, что Варченко якобы узнал о ней все, включая адрес ее близких и контактные номера телефонов. В дальнейшем он якобы начал писать ей СМС и угрожать физической расправой.

В свою очередь заместитель начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции заявил, что стал жертвой «информационной атаки» и связал ее с тем, что его гражданская жена Ольга Варченко занимает должность первого заместителя председателя Государственного бюро расследований.

По заявлению Бурейко о якобы угрозах со стороны Варченко было открыто уголовное производство по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством).