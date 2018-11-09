Крах для "бляхобизнеса" и европейская автосвалка: эксперт назвал плюсы и минусы новых законов о растаможке

Что касается организаторов бизнеса по ввозу и продаже "евроблях", то для них эти законы - 100% негатив, считает эксперт.

Принятые Верховной Радой новые Законы о снижении акцизного сбора при импорте авто позволяют ввозить "любые дымящие и чадящие развалюхи" - б/у авто Евро 0, но по-прежнему запрещают привозить новые авто ниже Евро 5.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

По мнению Назаренко, принятые Радой законы скорее играют на руку ЕС, которые таким образом будет "избавляться" от старых машин.

"(Украина) превратится в мусорник для вывоза евроавтошрота. И я говорю не просто о старых авто из ЕС, которые могут ездить (подобные бляхам и старющие Жигули по Украине ездят и от блях не отличаются). Я говорю о полном гнилом автошроте, который уже не ездит и который будут вывозить на эвакуаторах в Украину наши "бизнесмены", получая по 200-1000 евро возврата от ЕС утилсбораза вывоз шрота из ЕС, и сдавая шрот на металлолом, бросая то, что не примут (вредные для здоровья компоненты) в наших лесах. Плюс у автозаводов ЕС появляется дополнительный рынок: даже те европейцы, кто не обновлял авто, так как не знал куда сбагрить старое (при запрете у нас ниже Евро 5), теперь знают куда! К нам!", - пишет Назаренко.

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Что касается организаторов бизнеса по ввозу и продаже "евроблях", то для них эти законы - 100% негатив, считает эксперт.

"Простые бляхеры теперь кинутся оформлять и растаможивать авто, спрыгнут с их крючка, а они лишатся заработка на бляхах. Кто им будет давать по 900-1500 евро за ввоз блях через верблюда или по 200 евро за " перезаезд", если можно будет легально растаможить авто даже евро 0", - говорится в сообщении.

Назаренко считает, что они теперь будут лоббировать вето Законов, чтобы не потерять налаженный бизнес и прикормленных клиентов.

А для "простых украинских бляхеров" эти законы являются победой, отмечает Назаренко.

"Можно теперь растаможить любую бляху с Евро 0 по уменьшенным ставкам акциза (в 5-38 раз меньше по сравнению с существующими). Плюс ещё и скидка на растаможку 50% на 90 дней с момента публикации Законов. Плюс растаможка без выезда за границу на внутренней таможне без документов на авто при наличии договора купли/ продажи авто, оформленного без нотариуса в любой подворотне на Подоле", - пишет эксперт.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.

За принятие законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487) во втором чтении проголосовали 250 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как сообщила во время своего выступления глава парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, после принятия законопроекта в первом чтении было получено 94 предложения от субъектов законодательной инициативы, из которых 8 были учтены полностью, а 6 – частично.

По её словам, закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

Также вводится граничный коэффициент возраста автомобиля, составляющий 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

По словам Южаниной, предусматривается использование понижающего коэффициента 0,5 при расчете ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто (так называемых «евроблях»), если она будет произведена в течение первых 30 дней со дня вступления в силу закона. Ранее ввезенные автомобили с еврономерами можно будет перевести в режим импорта, если будет уплачен штраф в размере 8500 грн.