Полиция передала дело Гандзюк в СБУ

Подчеркивается, что Нацполиция выполнила все необходимые следственные действия в рамках своих полномочий и по решению Генпрокуратуры в дальнейшем дело будет расследовать Главное следственное управление СБУ.

Полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на чиновницу Херсонского городского совета, общественную активистку Екатерину Гандзюк в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«Национальная полиция выполнила все необходимые следственные действия в рамках своих полномочий и по решению Генеральной прокуратуры, которое было принято сегодня, 5 ноября, передала дело в Главное следственное управление Службы безопасности Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пределах полномочий полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 осмотров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека.

«Завершилось следствие в отношении пяти обвиняемых - это исполнители и организаторы преступления. Все материалы для объективного расследования переданы по решению ГПУ в Главное следственное управление СБУ, которое занимается расследованием по установлению заказчиков преступления», - добавили в МВД.

В ведомстве отметили, что это позволит следователям СБУ объединить производство и вести досудебное расследование с момента планирования до его фактического завершения.

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Как сообщал УНИАН, 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки. Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, в статью «Законченное убийство». Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что по делу собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы будут направлены в суд. Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заверил, что заказчик преступления будет установлен и задержан.

Справка УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.