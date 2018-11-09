"Секс-скандал" вокруг студентки и чиновника МВД: за дело взялась военная прокуратура

Дело будет расследоваться на основании заявления Бурейко, которое она написала в столичную прокуратуру и в котором обвиняет заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко в домогательствах и угрозах убийством.

Сообщение студентки Натальи Бурейко в социальной сети Facebook с извинениями заместителю начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Александру Варченко не является основанием для закрытия уголовного производства по его заявлению.

Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, уголовное производство будет расследоваться на основании заявления Бурейко, которое она написала в столичную прокуратуру и в котором обвиняет Варченко в домогательствах и угрозах убийством.

Максимец отметила, что сообщение в социальных сетях не может быть основанием для закрытия уголовного производства.

Она уточнила, что процессуальное руководство расследованием этого дела осуществляет военная прокуратура.

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Как сообщал УНИАН, 7 ноября студентка Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Бурейко опубликовала в Facebook пост, в котором заявила о якобы домогательствах и угрозах со стороны Варченко, с которым познакомилась в мессенджере Tinder. Девушка заявила, что вынуждена обратиться за помощью.

«...Сначала он казался галантным мужчиной и джентльменом, осыпал комплиментами и присылал открытки, хвастался своими связями и положением в обществе», - отметила она.

«Затем начал навязчиво и агрессивно настаивать на сближении, за которое обещал меня «озолотить». После того как я отказалась и дала понять, что дальнейшее общение нежелательно, Александр начал писать оскорбления и угрожать мне расправой, писать, что я его собственность, я никто, что он может делать со мной все, что достанет меня везде. Все это было бы похоже на угрозы в интернете от обиженного человека, но они не прекратились», - написала студентка.

Она также утверждала, Варченко якобы узнал о ней все, включая адрес ее близких и контактные номера телефонов. В дальнейшем он якобы начал писать ей СМС и угрожать физической расправой.

В свою очередь заместитель начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции заявил, что стал жертвой «информационной атаки» и связал ее с тем, что его гражданская жена Ольга Варченко занимает должность первого заместителя председателя Государственного бюро расследований.

По заявлению Бурейко о якобы угрозах со стороны Варченко было открыто уголовное производство по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством).

В дальнейшем Бурейко написала на своей странице в Facebook, что ей угрожал не Варченко, а неизвестные с целью его дискредитации.

Студентка отметила, что стала «жертвой циничной провокации против Александра и его жены». По словам Бурейко, ей угрожали из фальшивого аккаунта от имени Варченко. «Александр Варченко и его гражданская жена являются порядочными людьми. Мне очень стыдно, что я стала жертвой мошенников и невольно приняла участие в этой грязной информационной кампании», - написала она. Также на странице студентки в Facebook были удалены все публикации, в которых она обвиняла Варченко.