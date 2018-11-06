Луценко назвал 38 голосов Рады за его отставку «вотумом доверия»

Организаторам парламентской ВСК нужен не результат, а пиар для борьбы за власть, отметил генпрокурор.

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал 38 голосов народных депутатов в Верховной Раде за его отставку «вотумом доверия», а создание парламентской Временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк – пиаром в борьбе за власть.

Об этом генпрокурор написал в своем блоге на УП.

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«Я также предложил парламентариям дать оценку моей деятельности демократическим способом. 38 голосов за мою отставку - это вотум доверия и сигнал того, что депутаты так же, как и я, считают, что реформа прокуратуры и правоохранительной системы должна быть продолжена», - заявил Луценко.

Относительно временной следственной комиссии Луценко напомнил, что многократно был депутатом и понимает, что ВСК является инструментом парламента, но он не представляет, что может делать ВСК при неоконченном следствии. Ведь, подчеркнул генпрокурор, у ВСК не будет даже предмета следствия, поскольку вся информация будет засекречена. «Сегодня я откровенно предупредил парламентариев - после вчерашних событий прокурор не будет предоставлять доступа к каким-либо документам следствия. Ведь подобные утечки информации ставят под угрозу успешность расследования», - отметил он.

«Я также не удивлен, что временная следственная комиссия в конце-концов была создана. Ведь ее организаторам нужен не результат, а пиар для борьбы за власть», - написал Луценко.

По его мнению, «подобные популизм и безответственность привели к полной девальвации правды, полному искажению информационного пространства».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 ноября, во время доклада в парламенте о состоянии расследования убийства общественной активистки Гандзюк Луценко сказал, что подает заявление об отставке. После этого в ВР провели рейтинговое голосование относительно этого заявления, и его поддержали только 38 депутатов.

Также сегодня Верховная Рада приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов».