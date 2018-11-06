Рада создала ВСК по расследованию нападений на Гандзюк и других активистов

За соответствующее решение проголосовали 259 народных депутатов.

Верховная Рада Украины приняла постановление "Об образовании Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов".

За соответствующее решение проголосовали 259 народных депутатов.

Постановлением предусмотрено избрать председателем Временной следственной комиссии народного депутата Украины Борислава Березу (внефракционный), заместителем председателя ВСК – народного депутата Украины Сергея Алексеева (фракция «БПП»).

Постановлением предусмотрено, что в состав комиссии должны войти от фракции «БПП» Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа Найем, Максим Саврасов, Василий Яницкий, от фракции «Народный фронт» Игорь Алексеев, Сергей Высоцкий, Антон Геращенко, от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Павленко и Дмитрий Шпенов, от фракции «Самопомич» Елена Сотник, от фракции «Батькивщина» Игорь Луценко, от фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук, от группы партии «Видродження» Андрей Шипко, от группы «Воля народа» Евгений Рыбчинский и от внефракционных - Ирина Геращенко и Остап Еднак.

Постановлением определены задачи ВСК. Среди них, в частности, проведение проверки сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов; проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины нападений на Гандзюк и других общественных активистов; установление, сбор информации и получение объяснений от лиц и/или предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, которая связана с кругом вопросов, для рассмотрения которых образовано ВСК.

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Как сообщал УНИАН,

31 июля в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок его содержания под стражей продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

В пределах полномочий полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 осмотров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ.

Ранее правозащитные и общественные организации обнародовали открытое обращение с требованием публичного отчета о расследовании дела Гандзюк. Они требовали отставки генпрокурора Луценко и министра внутренних дел Авакова.

Сегодня, 6 ноября, Луценко заявил, что подает в отставку.