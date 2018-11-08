США ввели новые санкции против России из-за оккупации Крыма и Донбасса

Под санкции попали так называемый "заместитель министра МГБ ЛНР" Александр Басов, офицер ФСБ Андрей Сушко и бывший начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил РФ Владимир Зарицкий.

Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки ввело новые финансовые санкции против трех физических лиц и 9 компаний в связи с ситуацией в оккупированных Россией Крыму и на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении на сайте Департамента казначейства США (Министерства финансов).

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В заявлении отмечается, что ограничительные меры вводятся против трех физических и девяти юридических лиц в связи с продолжением пагубной деятельности и дестабилизации ситуации на оккупированных Россией украинских территориях.

В связи с серьезным нарушением прав человека санкции введены против двух человек и одной компании. Также ограничительные меры введены против еще восьми компаний и одного человека, которые несут ответственность за продвижение российских интересов в Крыму.

В частности под санкции попали так называемый "заместитель министра МГБ ЛНР" Александр Басов, офицер ФСБ Андрей Сушко и бывший начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил РФ Владимир Зарицкий.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть возможность снятия санкций, введенных против РФ, если российские власти примут меры по сотрудничеству с США в вопросах ситуаций в Сирии и Украине.