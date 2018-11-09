Более половины читателей УНИАН считают евробляхеров «нахлебниками» - опрос

Всего 2% участников опроса выразили нейтралитет, сказав, что проблема с перекрытием дорог и протестами евробляхеров их не касается и не волнует.

56% читателей УНИАН считают владельцев автомобилей с иностранной регистрацией «нахлебниками» и нарушителями закона, а также теми, кто уклоняется от уплаты налогов.

39% опрошенных поддерживают владельцев легковых автомобилей на еврономерах и убеждены, что в Украине нужно требовать дешевого растаможивания, чтобы цены были, «как в Европе». В то же время, согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 3% респондентов высказались категорически против протестов евробляхеров.

Всего в опросе на сайте УНИАН приняли участие 2,3 тысячи наших читателей.

Читайте такжеЛидер "евробляхеров" сжег свой Land Rover в знак протеста (видео)

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 ноября, Верховная Рада приняла закон о доступной растаможке автомобилей на еврономерах. Владельцам авто с иностранной регистрацией предоставили 90 льготных дней, в течение которых они смогут растаможить их со скидкой 50%. Сами владельцы автомобилей на еврономерах выразили недовольство принятым законом и призвали писать к президенту обращение, чтобы он его ветировал.

Отметим, начиная с осени 2017 года, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией проводят многочисленные акции протеста во многих регионах Украины, требуя от правительства снизить цену растаможки автомобиля и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

Читайте такжеКрах для "бляхобизнеса" и европейская автосвалка: эксперт назвал плюсы и минусы новых законов о растаможке

По данным Государственной фискальной службы, в Украине находятся почти 425,4 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией, из которых более 246,4 тысячи с нарушением срока пребывания. Таким образом, наибольшее количество авто ввезено из Польши - 110,7 тысячи авто, Литвы - 51,7 тысячи, Германии - 19,8 тысячи, Болгарии - 14,1 тысячи, Чехии - 13,1 тысячи.