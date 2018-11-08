Чиновник МВД Варченко попросил полицию проверить его "сексуальные домогательства" к студентке

Варченко попал в "сексуальный скандал" - его обвинила в домогательствах и угрозах киевская студентка.

Национальная полиция Украины проведет проверку возможных фактов угроз заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики НПУ Александра Варченко в адрес студентки Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Натальи Бурейко.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Он обратился с рапортом на имя председателя Нацполиции с просьбой провести проверку", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Варченко попал в "сексуальный скандал". Киевская студентка Наталья Бурейко обвинила его в домогательствах и угрозах. Так, 7 ноября Бурейко опубликовала в Facebook пост, в котором рассказала о якобы домогательствах и угрозах со стороны чиновника, с которым познакомилась в мессенджере Tinder. Девушка заявила, что вынуждена обратиться за помощью.

«В последние недели моя жизнь превратилась в ад. Все это какой-то сюрреализм и напоминает то ли неудачный розыгрыш, то ли фильм ужасов. Все началось с рандомного свайпа в Tinder и ненавязчивого общения по вечерам. Так я познакомилась с ним, с Александром. Сначала он казался галантным мужчиной и джентльменом, осыпал комплиментами и присылал открытки, хвастался своими связями и положением в обществе», – отметила она.

«Потом начал навязчиво и агрессивно настаивать на сближении, за которое обещал меня "озолотить". После того как я отказалась и дала понять, что дальнейшее общение нежелательно, Александр начал писать оскорбления и угрожать мне расправой, писать, что я его собственность, что я никто, что он может делать со мной все, что достанет меня везде. Все бы это было похоже на угрозы в интернете от обиженного человека, но они не прекратились», – продолжила Наталья.

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По ее словам, в дальнейшем он узнал о ней все, включая адрес ее близких и контактные номера телефонов. В дальнейшем он якобы начал писать ей СМС и угрожать физической расправой.

«А вчера мне прислали цветы и отрубленные птичьи лапы. Александр написал, что это он», - отметила девушка.

Как рассказала Наталья, ей стали поступать сообщения с незнакомых номеров в Viber и Telegram. Все эти номера она блокировала, и угрозы якобы начали поступать уже ее родственникам и знакомым. Свою публикацию девушка сопровождала скриншотами переписки и фотографией «подарка» с куриными лапами.

Одновременно сотрудник Департамента НПУ связал провокацию с тем, что его гражданская жена Ольга Варченко занимает должность первого заместителя председателя ГБР. По словам чиновника, он стал жертвой «информационной атаки».

Также на своей странице Facebook член коллегии МВД и народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что "судя по всему и Александр Варченко, и Наталья Бурейко, и пользователи социальных сетей стали жертвами хорошо продуманной и циничной провокации".

"Никакой сложности не представляет взять фотографию любого, кто читает сейчас этот пост, зарегистрировать под вашим именем с вашим фото аккаунта в социальной сети знакомств и начать сначала флиртовать, а потом грозить от Вашего имени. Судя по всему так произошло и в данном конкретном случае", - пояснил Геращенко.