Рада увеличила штрафы за "евробляхи" в десятки раз

Увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита.

Верховная Рада приняла закон, целью которого является усиление контроля за перемещением и нахождением в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.

За принятие законопроекта "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) во втором чтении и в целом проголосовали 245 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно документу, лицо которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам.

Также будет запрещено использование такой машины в предпринимательской деятельности или для получения дохода. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 34 тыс. грн.

Первая фиксация указанных нарушений работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс. грн, повторная фиксация - 17 тыс. грн, лишение права управления на год и изъятие авто.

Также, увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита.

За превышение срока от 10 до 20 суток устанавливается штраф в размере 8 500 гривен, от 20 до 30 суток - 85 000 гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортного средства) - 170 000 гривен или его конфискация по решению суда.

Читайте такжеГотовьтесь к пробкам: "евробляхеры" завтра заблокируют центр Киева и проспект Победы

Кроме этого, вводится автоматизированный обмен информацией между органами доходов и сборов, Государственной пограничной службой и органами Национальной полиции с целью контроля за использованием на территории Украины транспортных средств личного пользования, временно ввозимых на таможенную территорию Украины и/или помещенных под таможенный режим транзита.

Согласно пояснительной записке, нормы об увеличении штрафных санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств в таможенном режиме транзита и таможенном режиме временного ввоза, а также за управление водителем транспортным средством, которым нарушены сроки его временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита, за использование такого транспортного средства для целей предпринимательской деятельности и за передачу его во владение, пользование или распоряжение другим лицам, вступают в силу через 180 дней со дня, следующего за днем опубликования этого закона.

Как сообщал УНИАН, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акцию протеста возле Верховной Рады, требуя от правительства снизить цену растаможивания автомобиля и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

Сегодня, 8 ноября, парламент принял закон, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.

Проблема с нерастаможенными авто на еврономерах существует уже давно и с каждым годом количество таких машин увеличивается. В феврале ГФС сообщала, что в Украине находится почти 425,4 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, из которых более 246,4 тыс. - с нарушением срока пребывания.