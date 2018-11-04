Порошенко отреагировал на смерть активистки Гандзюк

Президент призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных.

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти чиновницы Херсонского городского совета, общественной активистки Екатерины Гандзюк.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с украинской общиной Анталии.

«Только что мне сообщили, что активистка Екатерина Гандзюк, против которой была совершена атака извергом – плеснул кислотой, к сожалению, скончалась в больнице», - сказал Порошенко.

«Я хочу сейчас обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, оказались на скамье подсудимых, и мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло. Совместно помочь правоохранительным органам, полиции, чтобы зло было наказано», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек.

В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря.

Сегодня, 4 ноября, стало известно, что Екатерина Гандзюк после длительного лечения скончалась.