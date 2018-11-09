В деле Гандзюк есть три основных подозреваемых в заказе убийства - Луценко

По словам генпрокурора, подозреваемый в организации нападения Сергей Торбин пока отказывается называть того, кто заказал преступление.

Следствие выдвинуло 12 версий относительно заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк, но основными являются три.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает ТСН.

"Я в голове имею как минимум три фамилии основных подозреваемых в заказе [убийства Гандзюк] из 12 версий, которые были выдвинуты, в том числе в сотрудничестве следствия с Катей Гандзюк. Если сейчас я вам скажу хоть одну фамилию, я этим не помогу следствию", - сказал он.

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По словам генпрокурора, подозреваемый в организации нападения Сергей Торбін пока отказывается называть того, кто заказал преступление. "Но из тех материалов, которыми я владею, следствие еще несколько дней назад уверенно могло сделать серьезные шаги для задержания заказчика", - отметил Луценко.

Глава ГПУ добавил, что сливы информации относительно хода расследования со стороны активистов вредит следствию, но он имеет "серьезную уверенность", что заказчик в конечном итоге будет установлен.

Луценко также сказал, что на следующей неделе надеется на успехи в этом деле от СБУ, которая занимается установлением заказчика нападения на Гандзюк.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в местную больницу. Позже ее перевели на лечение в Киевский городской ожоговый центр.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

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Правоохранители установили пятерых человек, которые объективно подозреваются в организации и совершении преступления, и всем им судом были избраны меры пресечения. В настоящее время под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным – Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову – суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

4 ноября Гандзюк умерла. В тот же день следователи изменили квалификацию нападения на активистку, квалифицировав его как оконченное преступление.

5 ноября в МВД заявили о выполнении полицией всех необходимых следственных действий по делу Гандзюк и передаче уголовного производства в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

По информации генпрокурора Юрия Луценко, правоохранители проверяют 12 человек на причастность к заказу убийства Гандзюк.