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Луценко передал президенту заявление об отставке

15:53, 07 ноября 2018
Политика
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Луценко подал заявление об отставке с должности генпрокурора / Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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По ее словам, Луценко просит главу государства уволить его по собственному желанию.

Напомним, накануне, 6 ноября, во время доклада в парламенте о состоянии расследования убийства Екатерины Гандзюк Луценко сказал, что подает заявление об отставке. Он выразил желание, чтобы Рада рассмотрела этот вопрос уже на этой неделе.

После этого в Раде провели рейтинговое голосование по отставке Луценко, ее поддержали лишь 38 депутатов.

Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне вылили серную кислоту в лицо управляющего делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Правозащитные и общественные организации опубликовали открытое обращение с требованием публичного отчета о расследовании дела Гандзюк. Они требуют отставки генпрокурора юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Теги: #Луценко#Генпрокуратура