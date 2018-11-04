Смерть Гандзюк: появилась реакция Гройсмана

Премьер подчеркнул, что виновные в преступлениях против активистки обязательно должны быть наказаны.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования в связи со смертью херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которую в конце июля этого года облили кислотой.

Об этом глава правительства написал в своем Twitter.

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Премьер подчеркнул, что виновные в преступлениях против активистки обязательно должны быть наказаны.

"Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее – без срока давности. Виновные должны понести наказание. Вечная память", – отметил Гройсман.

Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее - без срока давности. Виновные должны понести наказание.

Вечная память... — Volodymyr Groysman (@VGroysman) November 4, 2018

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже сознались в причастности к преступлению.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в одной из больниц Киева. По предварительной информации, у него оборвался тромб.