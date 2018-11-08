Растаможка «евроблях»: активисты недовольны новым законом и обещают акции по всей Украине

В организации "Авто Евро Сила" заявили, что закон по растаможке был принят "с правками автоолигархов, против народа".

В организации «Авто Евро Сила», члены которой второй день митингуют под Верховной Радой, раскритиковали принятый Радой закон №8487, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах. Активисты анонсировали всеукраинскую акцию протеста.

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Соответствующее сообщение появилось на странице «Авто Евро Силы» в Facebook.

«Коротко. Закон приняли с правками автоолигархов, против народа. Все области готовятся к всеукраинской акции протеста для ветирования этого закона президентом», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.

За принятие законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487) во втором чтении проголосовали 250 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщила во время своего выступления глава парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, после принятия законопроекта в первом чтении было получено 94 предложения от субъектов законодательной инициативы, из которых 8 были учтены полностью, а 6 – частично.

По её словам, закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

Также вводится граничный коэффициент возраста автомобиля, составляющий 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

По словам Южаниной, предусматривается использование понижающего коэффициента 0,5 при расчете ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто (так называемых «евроблях»), если она будет произведена в течение первых 30 дней со дня вступления в силу закона. Ранее ввезенные автомобили с еврономерами можно будет перевести в режим импорта, если будет уплачен штраф в размере 8500 грн.