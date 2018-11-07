Financial Times: Путин не поедет на форум в Давос после запрета для его олигархов
Как сообщает Financial Times, это свидетельствует о том, что международные организации все более осторожно относятся к людям, которые попали в «черный список» Вашингтона.
В частности, двери Давоса закрыты для алюминиевого магната Олега Дерипаски, друга российского президента Виктора Вексельберга и главы «ВТБ Банка» Андрея Костина. Им фактически запретили участвовать в ежегодной встрече, которая пройдет традиционно в январе.
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Вместе с тем, издание сообщает, что организаторы форума пытались убедить российского автократа Владимира Путина впервые за 10 лет приехать в Давос. Однако, решение не впустить на форум его друзей-олигархов могло подорвать эти усилия. В Кремле изданию сообщили, что Путин точно не приедет в швейцарский город, потому что «это не совпадает с его графиком». Комментировать ситуацию с российскими олигархами в российском правительстве отказались.