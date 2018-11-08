"Провокаторы понесут наказание": чиновник МВД Варченко прокомментировал скандал с домогательствами (видео)

Мужчина отметил, что о существовании девушки до вчерашнего дня не знал и заверил, что провокаторы понесут наказание.

Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александр Варченко, который оказался в центре скандала со студенткой Натальей Бурейко, она якобы обвинила его в домогательствах и угрозах, подал рапорт для служебного расследования.

Об этом он рассказал журналистам ТСН.

«Те события, которые начали происходить вчера, меня очень удивили, но я понимаю почему так происходит. Я связываю это с тем, что моя гражданская жена является первым заместителем главы вновь созданного Государственного бюро расследований. У нас уже некоторое время происходят похожие события, но в этот раз зацепили неприятно, потому что это уже касается личной жизни, моей семьи. Меня пытались скомпрометировать и так оказать негативное влияние на имидж моей жены», - заверил Варченко.

Мужчина отметил, что о существовании девушки до вчерашнего дня не знал и заверил, что провокаторы понесут наказание.

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Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александр Варченко прокомментировал громкий скандал вокруг якобы его переписка с 19-летней студенткой столичного университета Натальей Бурейко.

«Хотелось, чтобы люди, которые это сделали, поняли, что все будет выяснено во время официальных мероприятий, то им будет очень неприятно за это отвечать. Хотел добавить, что эту девушку не знаю, о ней узнал только вчера. Печально также, что люди, которые писали эти статьи, чтобы придать резонанс, то привлекли еще и трагические события (смерть активистки Екатерины Гандзюк - ред.), это вообще печально», - говорит полицейский.

Напомним, накануне на странице Натальи появилось сообщение, в котором она обвиняет заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александра Варченко в домогательстве и угрозах. В частности, выложила фото переписки, угроз, а также подарок из отрубленных куриных ног, которые якобы прислал ей поклонник. С тех пор девочка на связь не выходит. Ее поиском занимаются родные и полиция.