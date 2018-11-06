Луценко поскандалил с депутатами из фракции "Самопомич" и назвал Соболева "недорослем с диареей мозга"

Генпрокурор отметил, что сегодня похоронами Екатерины Гандзюк занимается «Народный фронт», а фракция «Самопомич» «собирает на этом свои дивиденды».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поскандалил с депутатами из фракции «Самопомич» и назвал народного депутата из этой фракции Егора Соболева «недорослем».

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя слова народного депутата Украины Елены Сотник (фракция «Самопомич») о недопустимости оскорбительных слов генпрокурора в адрес народных депутатов, Луценко отметил: «Все это уже было, было в прошлом году, когда шайка мерзавцев пытались примазаться к убийству адвоката Ноздровской и проливали здесь море лживых слов о том, что следствие ничего не делает».

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Генпрокурор отметил, что, когда обвиняемый в убийстве «пошел в суд, то ни один из этих мерзавцев, и этот, и этот (при этом показывал на депутатов из фракции «Самопомич» - УНИАН), не пошли даже в суд - никого это не волнует».

Луценко подчеркнул, что сегодня похоронами Екатерины Гандзюк занимается «Народный фронт», а фракция «Самопомич» «собирает на этом свои дивиденды». Генпрокурор также заявил, что если Соболев не понимает разницу «между процессуальным руководством и следствием, которого ГПУ не имеет уже год, то это не председатель комитета (речь идет о том, что Соболев был председателем Комитета ВР по вопросам борьбы с коррупцией - УНИАН), а просто недоросль, у которого диарея мозга выливается здесь, в этом зале».

Как сообщал УНИАН, 6 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о намерении уйти в отставку на фоне резонанса, вызванного смертью Екатерины Гандзюк.