США введут новые санкции против России "в соответствии с законом" - Госдеп

В Госдепе не ответили на вопрос о том, когда именно будут введены дополнительные санкции.

Соединенные Штаты введут против России дополнительные санкции в связи с применением химического оружия, однако Вашингтон должен "тщательно просчитать, каким будет эффект от этих санкций на национальную безопасность".

Об этом сказал в среду днем, выступая на пресс-брифинге в Вашингтоне заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Роберт Палладино, передает Голос Америки.

Отвечая на вопрос о том, что должно последовать за уведомлением Конгресса о том, что Россия отказалась гарантировать неприменение химоружия, Палладино сказал: "Мы сделали то, чего от нас требует закон - проинформировали Конгресс... По мере того, как будет продвигаться процесс, мы будем выполнять требования закона".

Палладино отказался ответить на вопрос о том, когда именно будут введены дополнительные санкции. Он заявил, что это "длительный процесс" и добавил, что США хотят ввести санкции "в полном соответствии с законом".

"Мы должны тщательно рассмотреть то, как эти санкции могут повлиять на интересы национальной безопасности США... Пока что я могу сказать только это. Однако, мы относимся к этому вопросу очень серьезно", - заявил Палладино.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривают ли власти США приостановку дипломатических отношений с Москвой в качестве одной из возможных санкционных мер, Палладино вновь повторил, что Госдепартамент "будет следовать требованиям закона". Он добавил, что не собирается "предсказывать" то, какие именно санкции в итоге будут введены против Кремля.

Ранее УНИАН сообщал, что США готовят новые "драконовские" санкции против России. В частности, Госдепартамент США сообщил Конгрессу о несоблюдении Россией положений закона о запрете военного применения химического оружия от 1991 года.

Первый пакет ограничений был введен в конце августа 2018 года как реакция США на отравление в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом. Конгресс США дал России 90 дней для объяснений отравления в Солсбери и предоставления гарантий, что подобное не повторится.

Второй пакет санкций подразумевает введение жестких ограничений в отношении России.