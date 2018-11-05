Посол Великобритании призвал привлечь к ответственности виновных в нападении на Гандзюк

Важно, чтобы лица, ответственные за эту страшную атаку, были привлечены к ответственности, отметила посол.

Лица, виновные в нападении, которое привело к смерти советника мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк, должны быть привлечены к ответственности.

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Об этом в "Твиттере" написала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. "Крайне расстроена известием о смерти Екатерины Гандзюк. Она с мужеством и достоинством боролась со своими ужасными ранами. Важно, чтобы лица, ответственные за эту страшную атаку, были привлечены к ответственности", - написала посол.

Ранее еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан выразил сожаление по поводу смерти активистки Екатерины Гандзюк и призвал привлечь виновных к ответственности.

О смерти советника городского председателя Херсона Екатерины Гандзюк стало известно в воскресенье днем.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой. У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций. Она находилась в реанимации в Киеве.

Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (15 статья УК касается покушения на преступление, статья 115 – умышленное убийство).

Кроме того, следователь в деле Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.

3 августа генеральный прокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины. 20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны пять человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в покушении на убийство" Гандзюк. Также 20 августа в Херсоне суд арестовал на два месяца без права внесения залога подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Виктора Горбунова (следствие утверждает, что он купил кислоту).

6 августа - Херсонский городской суд постановил взять под стражу подозреваемого Николая Новикова.