Чиновника МВД Варченко обвинили в домогательствах к студентке через Tinder, сам он назвал обвинения провокацией

Сотрудник Департамента НПУ связал провокацию с тем, что его гражданская жена Ольга Варченко занимает пост первого заместителя главы ГБР.

Заместитель начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александр Варченко угодил в сексуальный скандал: киевская студентка Наталья Бурейко обвинила его домогательствах и угрозах. По словам самого чиновника, он стал жертвой «информационной атаки».

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Так, 7 ноября Бурейко опубликовала в Facebook пост, в котором рассказала о якобы домогательствах и угрозах со стороны чиновника, с которым познакомилась в мессенджере Tinder. Девушка заявила, что вынуждена обратиться за помощью.

«В последние недели моя жизнь превратилась в ад. Всё это какой-то сюрреализм и напоминает или неудачный розыгрыш, или фильм ужасов. Всё началось с рандомного свайпа в Tinder и ненавязчивого общения по вечерам. Так я познакомилась с ним, с Александром. Сперва он казался галантным мужчиной и джентельменом, осыпал комплиментами и присылал открытки, хвастался своими связями и положением в обществе», – указала она.

«Затем начал навязчиво и агрессивно настаивать на сближении, за которое обещал меня "озолотить". После того как я отказалась и дала понять, что дальнейшее общение нежелательно, Александр начал писать оскорбления и угрожать мне расправой, писать, что я его собственность, что я никто, что он может делать со мной все, что достанет меня везде. Всё бы это было похоже на угрозы в интернете от обиженного человека, но они не прекратились», – продолжила Наталья.

По ее словам, в дальнейшем он узнал о ней все, включая адреса ее близких и контактные номера телефонов. Позже он якобы начал писать на номера СМС и угрожать физической расправой.

«А вчера мне прислали цветы и отрубленные птичье лапы. Александр написал, что это он», - указала девушка.

Как рассказала Наталья, ей начали приходить сообщения с незнакомых номеров в Viber и Telegram. Все эти номера она блокировала, и угрозы якобы начали приходить уже ее родственникам и знакомым.

Свою публикацию девушка сопроводила скриншотами переписки и фотографией «подарка» с куриными лапами.

По словам Натальи, ей уже пришли угрозы с требованием удалить публикацию.

В то же время, в ночь на 8 ноября Александр Варченко отреагировал на пост девушки, написав, что он и его семья подверглись «чудовищной информационной атаке».

«Я, Александр Варченко никогда не был знаком и не вёл никаких переписок ни в каких мессенджерах с Натальей Бурейко. Не исключаю, что хакерами был создан аккаунт с использованием моих фотографий и с него велась эта провокационная переписка с Натальей Бурейко», – отметил он.

Чиновник не исключает, что провокация связана с тем, что его гражданская жена, Ольга Варченко занимает пост первого заместителя Главы Госбюро расследований.

«О провокациях и грязных медийных атаках она заявляла публично буквально недавно. Подозреваю, что это только начало», – отметил он, проявив готовность дать исчерпывающие показания правоохранительным органам.

За чиновника заступились в Министерстве внутренних дел. Так, народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко в Facebook назвал обвинения провокацией, направленной против семьи Варченко и Нацполиции в целом.

По его словам, Наталья Бурейко - реальный человек. Она студентка КПИ, приехала в Киев из города Чаплынки Херсонской области. Подрабатывает в модельном агенстве.

Геращенко заявил, что правоохранители выяснят, кто и с какой целью запугивал девушку.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк также причислил ситуацию к «информационным фейкам».

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