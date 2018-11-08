Студентка КПИ подала заявление в прокуратуру из-за "домогательств и угроз" чиновника МВД Варченко

Девушка также сообщила, что из-за преследований была вынуждена покинуть общежитие.

Студентка киевского университета Наталья Бурейко, которая обвиняет заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики НПУ Александра Варченко в домогательствах и угрозах, подала на мужчину заявление в прокуратуру.

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Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.

"Относительно вчерашних советов, сегодня, в 9 утра подала заявление об угрозах и преследованиях в прокуратуру. Спасибо всем, кто помог составить текст заявления в личных сообщениях", - написала Бурейко.

Девушка также написала, что из-за угроз и преследования она была вынуждена покинуть общежитие. Также, по ее словам, из-за пережитого стресса у нее ухудшилось здоровье.

"Я была вынуждена срочно покинуть общежитие и ночевать у знакомой. В целях собственной безопасности я не буду раскрывать свое текущее местоположение. Кто бы меня не преследовал, полиция это или нет, я очень прошу оставить меня в покое... От огромного стресса моё сегодняшнее утро началось с рвоты и успокоительных", - рассказала студентка.

Как сообщал УНИАН, Варченко попал в "сексуальный скандал". Киевская студентка Наталья Бурейко обвинила его в домогательствах и угрозах. Так, 7 ноября Бурейко опубликовала в Facebook пост, в котором рассказала о якобы домогательствах и угрозах со стороны чиновника, с которым познакомилась в мессенджере Tinder. Девушка заявила, что вынуждена обратиться за помощью.

"В последние недели моя жизнь превратилась в ад. Все это какой-то сюрреализм и напоминает то ли неудачный розыгрыш, то ли фильм ужасов. Все началось с рандомного свайпа в Tinder и ненавязчивого общения по вечерам. Так я познакомилась с ним, с Александром. Сначала он казался галантным мужчиной и джентльменом, осыпал комплиментами и присылал открытки, хвастался своими связями и положением в обществе", – отметила она.

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"Потом начал навязчиво и агрессивно настаивать на сближении, за которое обещал меня "озолотить". После того как я отказалась и дала понять, что дальнейшее общение нежелательно, Александр начал писать оскорбления и угрожать мне расправой, писать, что я его собственность, что я никто, что он может делать со мной все, что достанет меня везде. Все бы это было похоже на угрозы в интернете от обиженного человека, но они не прекратились", – продолжила Наталья.

По ее словам, в дальнейшем он узнал о ней все, включая адрес ее близких и контактные номера телефонов. В дальнейшем он якобы начал писать ей СМС и угрожать физической расправой.

"А вчера мне прислали цветы и отрубленные птичье лапы. Александр написал, что это он", - отметила девушка.

Как рассказала Наталья, ей стали поступать сообщения с незнакомых номеров в Viber и Telegram. Все эти номера она блокировала, и угрозы якобы начали поступать уже ее родственникам и знакомым. Свою публикацию девушка сопровождала скриншотами переписки и фотографией «подарка» с куриными лапами.

Одновременно сотрудник Департамента НПУ связал провокацию с тем, что его гражданская жена Ольга Варченко занимает должность первого заместителя председателя ГБР. По словам чиновника, он стал жертвой «информационной атаки».