В США обосновали введенные против России санкции из-за оккупации Крыма и Донбасса

В США настроены наказывать компании, желающие получать выгоду от российской оккупации Крыма.

В Управлении по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки обосновали введение новых финансовых санкций против трех физических лиц и 9 компаний в связи с ситуацией в оккупированных Россией Крыму и на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении на сайте Департамента казначейства США (Министерства финансов).

"Соединенные Штаты применяют новые властные полномочия для принятия целенаправленных действий против российских представителей за серьезные нарушения прав человека на тех частях Украины, которые правительством Соединенных Штатов определены как насильно оккупированные или другими способами контролируемые российским правительством, а также из-за других действий Кремля, которые стоят осуждения", - отметил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер.

"Казначейство сохраняет намерения направлять меры на поддерживаемые Россией компании, стремящиеся получить выгоду от незаконной аннексии и оккупации Россией Крыма. Наши санкции являются четким напоминанием, что усилия, направленные на нормализацию капиталовложений и экономических отношений с теми, кто осуществляет деятельность в Крыму, не остаются безнаказанными и подпадают под санкции США и ЕС", - подчеркнул Манделкер.

В частности, так называемый "заместитель министра МГБ ЛНР" Александр Басов и так называемое "Министерство государственной безопасности ЛНР" включены в санкционный список, поскольку ответственны за нарушение прав человека на оккупированной части Луганщины. Эта незаконная организация при содержании лиц под стражей угрожала жестоким физическим насилием и изнасилованием тем украинским заложникам, которые отказывались взаимодействовать.

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Также офицер ФСБ Андрей Сушко попал под санкции, поскольку ответственен за приказы, которые серьезно нарушили права человека, в частности, за похищение крымскотатарского активиста, выступавшего против оккупации Крыма Россией. Мужчину пытали электрошокером, душили и били.

Бывший начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил РФ Владимир Зарицкий попал под санкции за деятельность в Крыму. Он является основателем и владельцем ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов", которая тоже попала под санкции. Эта компания после незаконной приватизации оккупационными властями без согласия Украины приобрела за 24 млн долларов три гостиничных комплекса "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", которые также внесены в санкционный список.

Компания «Крымтеплоэлектроцентраль» (КрымТЭЦ) попала в санкционный список, потому что выиграла российский тендер на поставку электроэнергии в оккупированный Крым и запуск дополнительных электрических станций.

Кроме того, компания ООО "Южный Проект" (Санкт-Петербург) попала под санкции за деятельность в Крыму, она контролируется "Банком России", а руководит этими учреждением Юрий Ковальчук, против которого ранее были введены ограничительные мероприятия.

Курортный отель "Мечта" попал под санкции, поскольку проводит ежегодные международные конференции, которые являются основной российской платформой для привлечения инвестиций в оккупированный Крым. Санкции также введены против компании ООО "ГАРАНТ-СВ", которая владеет отелем "Мечта".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 ноября, Управление по контролю за иностранными активами Госказначейства США ввело санкции новые финансовые санкции против трех физических лиц и 9 компаний в связи с ситуацией в оккупированных Россией Крыму и на Донбассе.