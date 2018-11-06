Порошенко пригрозил виновным в смерти Гандзюк высшей мерой наказания

Порошенко заявляет, что вряд ли кто-либо больше президента заинтересован в раскрытии этого преступления.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что исполнителям, организаторам и заказчикам убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк грозит пожизненное лишение свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече в Киеве со студенческой и научной молодежью по случаю основания Фонда президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи.

«Хочу подчеркнуть, что вряд ли кто-либо больше президента заинтересован в том, чтобы это преступление было раскрыто, чтобы расследование было проведено, и чтобы убийцы, организаторы и заказчики понесли необходимую ответственность», - заявил президент.

«После того, как дело переквалифицировано на убийство, им грозит абсолютно справедливо и объективно пожизненное - высшая форма наказания», - добавил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 31 июня в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского городского совета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок его содержания под стражей продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

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4 ноября Гандзюк умерла.

Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки. Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, на статью «Оконченное убийство».

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что по делу собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы будут направлены в суд. Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заверил, что заказчик преступления будет установлен и задержан.