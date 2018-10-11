Убитый в Лондоне соратник Березовского планировал разоблачить связи "Аэрофлота" с разведкой РФ - WSJ

На следующий день после того, как Глушков был обнаружен мертвым, в одном из судов Лондона должны были пройти предварительные слушания по его делу.

Убитый в Лондоне деловой партнер Бориса Березовского Николай Глушков собирался обнародовать информацию о связях компании "Аэрофлот" с российскими спецслужбами.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на друзей Глушкова и документы одного из лондонских судов, передает dw.com.

На следующий день после того, как Глушков был обнаружен мертвым, в одном из судов Лондона должны были пройти предварительные слушания по его делу, утверждает издание, отмечая, что 68-летний эмигрант готовился защищаться без адвоката и изучал необходимую литературу.

В продолжительном судебном разбирательстве по обвинению со стороны российских властей в хищении средств Глушков собирался доказать свою невиновность и разоблачить деятельность "Аэрофлота" по прикрытию российских спецслужб, пишет WSJ. "Это дело было целью его жизни, он не собирался сдаваться", - вспоминает друг и бывший деловой партнер Глушкова Георгий Шуппе.

Читайте такжеУбитого в Лондоне соратника Березовского пять лет назад пытались отравить - СМИ

В частности, будучи замглавой "Аэрофлота", Глушков в ходе аудита расходов компании выяснил, что из 15 тысяч работников 3,5 тысячи были "сотрудниками одной из российских разведывательных структур под прикрытием".

По словам Марины Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко - экс-сотрудника КГБ и ФСБ, погибшего в Лондоне после отравления полонием, - "Аэрофлот" с советских времен помогал спецслужбам передавать деньги российским агентам по всему миру, а также осуществлял перевозку "секретных грузов", пишет далее WSJ.

Чтобы избавить "Аэрофлот" от трат на агентов под прикрытием, Глушков "написал письма руководителям двух главных разведывательных служб России, предложив им самим платить зарплаты… с учетом того, в какой степени они использовали компанию", утверждает издание, отмечая, что после этого, по словам Глушкова, финансовое положение компании сразу улучшилось.

Как сообщал УНИАН, 68-летнего Глушкова, бывшего близкого делового партнера покойного российского олигарха и критика Кремля Бориса Березовского обнаружили мертвым поздно вечером 13 марта в его квартире в Лондоне.

На его шее были видны следы удушения, однако полной уверенности в насильственном характере смерти изначально не было.

Глушкова нашли мертвым через неделю после отравления в британском Солсбери бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых, по данным британских следователей, отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Власти Британии возлагают на Москву ответственность за это отравление. Россия обвинения отвергает. Скрипалей вскоре выписали из больницы, в настоящее время место их нахождения не разглашают.

Скотленд-Ярд изучает версию, согласно которой Глушков мог, как и Скрипаль, стать жертвой профессиональных убийц, которые живут в Англии или присланных российскими спецслужбами, говорится в публикации The Guardian.